Stor privatskole med 1000 elever flytter ud af Koldings midtby

- Det er en stor drøm, der går i opfyldelse. Det er jo flere år siden, at vi begyndte at tale om at flytte realskolen. Nu lykkes det, oplyser borgmester Jørn Pedersen (V), som understreger, at skoleflytningen skal godkendes endeligt af realskolens bestyrelse og Kolding Byråd umiddelbart efter sommerferien.

- Det her giver god mening for både Kolding Kommune og Kolding Realskole. Skolen er jo begrænset i sine udvidelsesmuligheder på grund af sin placering. Der er simpelthen ikke mere plads. Realskolen er også en trafikbelastning i midtbyen, og så vil vi gerne bruge området til byfortætning. Jeg tænker boliger, men det er der jo god tid til at finde ud af nu, siger borgmesteren.

Realskolen har cirka 1000 elever og bor i en hovedbygning fra 1889 i fire etager og yderligere tre bygninger i to og tre etager. Skolen har to skolegårde i midtbyen, og SFO'en samt idrætshallen ligger på Marcus Allé ved Kolding Stadion. Alle aktiviteter skal flyttes til bygningerne på Dyrehavevej, som Kolding Realskole overtager i et magelæg med Kolding Kommune. Det vil sige, at kommunen til gengæld får de nuværende skolebygninger.

Børnehaven

Aftalen mellem Kolding Realskole og kommunen betyder, at kommunen nu skal se sig om efter en anden placering til daginstitutionen Skovbrynet, der skal flytte fra sin nuværende placering i forbindelse med, at Comwell udvider med et hoteltårn. Det er kun få uger siden, at politikerne i plan-, -bolig og miljøudvalget satte gang i en lokalplanlægning, som skulle bane vej for en ny børneinstitution på et grønt areal lige ved siden af den gamle Dyrehaveskolen - men det projekt sætter magelægget mellem Kolding Kommune og Kolding Realskole en stopper for.

- Men vi har egnede arealer andre steder til en børneinstitution, så det løser vi, siger Jørn Pedersen.

En flytning af Kolding Realskole stod allerede på den politiske ønskeseddel i 2015, da Venstre foreslog, at man skulle kigge på, om Kolding Realskole skulle være en del af campusområdet. Helt konkret arbejdede IBC's ledelse på en plan om at få realskolen ind i et nybyggeri i tilknytning til IBC, men det blev som bekendt aldrig til noget.