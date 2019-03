Stor interesse for at overtage lukket værtshus

Måske får Lunderskov igen en beværtning. I hvert fald er der stor interesse for at komme ind og se de tomme lokaler efter værtshuset "Vognmanden", der har været lukket i årevis.

- Så jeg tror ikke, det kan vare lang tid, før ejendommen bliver solgt. Men hvad de nye ejere vil bruge ejendommen til, kan jeg selvfølgelig ikke vide med sikkerhed. Når først den er solgt, er det ude af vores hænder, men mit indtryk er faktisk, at nogle af de interesserede har lyst til at drive en form for beværtning på stedet, fortæller Bjarke Meyer-Jægersborg.

Men måske er der liv på vej i de lukkede lokaler. Ejendommen er nemlig sat til salg, og der er tre fremvisninger af lokalerne i dag, og to interesserede har været forbi allerede for at kigge indenfor.

"Hej Lunderskov, hvis der er nogen, der går med en drøm om et værtshus, eller anden form for anvendelse af ejendommen, kan "Vognmanden" nu købes".Sådan lyder salgsopslaget, der kan ses på Facebook-siden 6640 Lunderskov.

Lejer er flyttet

Bjarke Meyer-Jægersborg fortæller, at så længe han kan huske, har der været beværtning i stueetagen. Den har været lejet ud til forskellige personer gennem årene, og stedet har haft navne som "Hyttefadet" og "Cafeen", inden den blev døbt "Vognmanden".

- Det bliver et skud i tågen, men sådan har den nok heddet de seneste 20-25 år. Den blev navngivet af Tage Nielsen, der drev et stort vognmandsfirma og besluttede sig for at drive en beværtning ved siden af, fortæller Bjarke Meyer-Jægersborg.

"Vognmanden" har været lukket de senere år, men den seneste forpagter - og lejer af hele bygningen - har fortsat boet i ejendommen. Det er først nu, hvor han er flyttet, at der er åbnet for helt at afhænde bygningen.