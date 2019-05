Designrådets Ærespris gives til personer, organisationer eller virksomheder, som på afgørende vis har bidraget til det danske designmiljø. Designskolen Kolding modtager prisen som "en hyldest for en lang og tro tjeneste for designs virke, anvendelse og udbredelse", udtaler Designrådets formand Lars Thøgersen.

En fantastisk påskønnelse

Designrådet lægger i sin begrundelse særligt vægt på skolens mange samarbejder med offentlige og private aktører og store indsats for at integrere design i virksomheder. Rådet henviser særligt til designforløb med over 800 danske små og mellemstore virksomheder, som skolen har klædt på til at møde kunderne med brugerorienterede designmetoder.

- Designskolen Koldings arbejde med designmetoder i små og mellemstore virksomheder er helt unikt og er med til at manifestere designprofessionens betydning for ikke bare designvirksomheder i traditionel forstand, men design som innovationsdriver på tværs af virksomhedskategorier, siger Thomas Graversen, ejer af Fredericia Furniture og medlem af Designrådet, om valget af Designskolen Kolding, i pressemeddelelsen.

Rektor for Designskolen Kolding, Elsebeth Gerner Nielsen, kalder prisen en fantastisk påskønnelse af det arbejde, medarbejdere og studerende har præsteret gennem de sidste 50 år.

- Det er en anerkendelse af et langt sejt træk med at vise, at en kunstnerisk uddannelse kan skabe stor værdi i forhold til de problemstillinger, samfundet og verden står med. Det er samtidig et cadeau til det samlede designmiljø i Kolding. Et miljø, skolen skylder stor tak, lyder det.