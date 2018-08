Kolding: En stor kombineret frisørsalon, kursusvirksomhed og kaffebar åbner snart i Østergade.

Folkene bag Hair Construction i Låsbygade har efter 29 år på samme adresse trukket teltpælene op for 31. august at åbne et nyt koncept i Østergade 9.

Navnet bliver Park Concept, og det skal signalere bæredygtighed. Salonen er blandt andet indrettet med en grøn mosvæg og bæredygtige materialer, ligesom man vil benytte sig af egne bæredygtige hårprodukter, som også kan købes i salonen.

Ud over frisørsalon bliver Park Concept også en kaffebar i området ud mod Østergade. Her kan salonens kunder sidde og hygge sig, mens de venter, eller man kan komme ind fra gaden og købe en kop kaffe til at tage med.

På 1. sal i Østergade 9 vil Park Concept indrette kursussted til de mange frisører, der tager efteruddannelseskurser hos Hair Construction.

Den nye salon er ejet af Bianco-stifter René Piper Laursen og Claus Hansen, Palle Freese og Jane Freese, der står bag Hair Construction.