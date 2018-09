Stor ejendom solgt for 80,5 mio. kr. til pensionsselskab

Erhvervsmanden Joen Reinert og familien sælger deres investeringsejendom Petersbjerggård i Kolding til Alm. Brand Liv & Pension. "Jeg solgte den ene og alene, fordi jeg fik en god pris for den", udtaler Joen Reinert.

Kolding: For 80,5 millioner kroner har pensionsselskabet Alm. Brand Liv & Pension købt ejendommen Petersbjerggård 2.

Sælgeren er erhvervsmanden Joen Reinert og familien, der er medejer af farve- og lakfabrikken Nowocoat Industrial A/S, der har base på Stålvej i Kolding.

Investeringsejendommen beliggende på Petersbjerggård har over de seneste år gennemgået en stor forvandling, siden Joen Reinert købte ejendommen for år tilbage, lyder det i en pressemeddelelse fra erhvervsmægleren. Sælger var aldrig i tvivl om, at han ville sælge ejendommen til Alm. Brand-koncernen til den pågældende pris.

- Jeg solgte den ene og alene, fordi jeg fik en god pris for den. Alt er til salg, og når der kommer en pris, der er god nok, skal den sælges," udtaler han i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Jeg har haft et godt samarbejde med EDC Erhverv Poul Erik Bech. Jeg er meget tilfreds med, at de også samarbejdede med deres storkundeafdeling. Det er trods alt begrænset, hvilke købere jeg kan finde i Kolding, så det var meget fint, at storkundeafdelingen havde kontakter til større spillere på markedet, udtaler Joen Reinert.