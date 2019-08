Kolding: Find en anden strand end lige Rebæk Strand, hvis du vil ud at bade i weekendens sol og sensommervarme.

Sådan lyder anbefalingen fra Kolding Kommune, efter at der er konstateret et stort udslip af kloakvand til Kolding Å.

Udslippet af i alt 1300 kubikmeter spildevand er sket ved Riberdyb på grund af en elektronisk fejl, oplyser miljøtekniker Timm Jäger.

Han ved endnu ikke, om badevandet ved Rebæk rent faktisk er blevet forurenet af fækale bakterier, som typisk kan give dårlig mave, hoved- og mavepine, hvis man sluger vandet. Det kan først dokumenteres, når en hasteanalyse af vandet er færdig - og det er den på mandag eller senest tirsdag morgen, oplyser Timm Jäger.

- Det har jo ikke regnet så meget, så der har ikke været det store flow i åen. Men jeg vil hellere som en forholdsregel råde folk til at undvære badevandet ved Rebæk i denne weekend og finde andre badestrande i stedet for, siger han.

Udslippet skete over fire timer og blev opdaget onsdag morgen, men først fredag var der klarhed over mængden på 1300 kubikmeter. Det beskriver Timm Jäger som et større udslip.

Alle kommunens øvrige strande er åbne og inviterer til en lun sensommerdukkert. Ved de fleste af strandene er vandet 20 grader varmt.