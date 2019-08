Kolding: Mellem tirsdag og onsdag har der været indbrud i et fritidshus på Udsigten.

Sydøstjyllands Politi oplyser, at der er blevet brudt et vindue op, og at der er blevet stjålet seks Wegner y-stole til en samlet værdi af 30.000 kroner.

Politikommissær Brian Fuglsang fortæller, at politiet har været på stedet og har sikret sig spor. De har nu blandt andet et sålaftryk at efterforske ud fra.