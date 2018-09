Støjmuren ved Bramdrupdam forsinket

Kolding: Arbejdet med støjmuren langs motorvejen ved Bramdrupdam er blevet forsinket af flere årsager.

Dels er stålleverancerne til støjskærmens fundamenter blevet forsinket.

Dels er det første gang, at Vejdirektoratet skal bygge en seks meter høj støjskærm, hvilket har betydet, at projekterings- og godkendelsesprocessen har været længere end normalt.

Vejdirektoratet har på den baggrund oplyst Kolding Kommune om, at funderingsarbejdet sandsynligvis først starter i oktober, hvilket er en forsinkelse på otte uger.

Direktoratet forventer, at entreprenøren kan indhente en mindre del af forsinkelsen, når stålleverancerne er modtaget.

Desuden er direktoratet i dialog med entreprenøren om at sætte flere mand på opgaven, så det planlagte tidspunkt for støjmurens færdiggørelse kan holde. Planen er, at støjmuren skal stå klar inden nytår i år.

Beboerne langs motorvejen i Bramdrupdam har i årevis været plaget af støj fra den stærkt stigende trafik.