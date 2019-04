Støjhegn skal skærme nye rækkehuse på Toftegårdsvej

Christiansfeld: En mindre udstykning er i støbeskeen på Toftegårdsvej 3, hvor en privat bygherre vil opføre syv-ni boliger som enten rækkehuse eller dobbelthuse med små haver.

Kolding Kommune har netop udarbejdet en lokalplan, der skal bane vej for projektet, og nu kommer planen i offentlig høring i fem uger frem til 15. maj, før den kan vedtages endeligt.

Den lille udstykning har været undervejs i et par år, men det har været en udfordring at finde frem til en ordentlig støjafskærmning ind mod industriområdet, hvor Skare Food holder til. Skare Food har også undervejs i planlægningen gjort opmærksom på, at virksomheden er betænkelig ved at få boliger så tæt på.

Derfor stiller den lokalplan, der kommer i høring nu, krav om, at der skal rejses et støjhegn på 3,5 meter langs boligområdets sydlige og østlige afgrænsning. På den måde kan støjgrænserne for boliger overholdes, uden at det begrænser Skare Food i sine aktiviteter, viser en støjrapport.