Stjernearkitekter bag 61 nye boliger i Bypark Øst

Entreprenørvirksomheden Raundahl og Moesby har vundet udbuddet om et boligprojekt i Bypark Øst. Nu køber de grunden af Kolding Kommune for 13,2 mio. kr. Cebra-arkitekterne har tegnet vinderbyggeriet.

Raundahl og Moesby bød 13,2 millioner kroner for den 7500 kvadratmeter store grund og kom altså samtidig med det byggeforslag, som by- og udviklingsforvaltningen og Kolding Byråd har bedømt som det bedste.

Nu skal Kolding Kommune allerførst lave en lokalplan for byggeriet. Det kommer der til at gå et lille års tid med, og derefter kan det fysiske byggeri gå i gang.

- Byggeriet virker ikke så enormt og massivt, og det er enormt sjovt, at to af husene har parcelhuse på toppen. Det bliver et superspændende projekt, forudser borgmester Jørn Pedersen (V), efter at Kolding Byråd på et lukket møde har godkendt salget af byggegrunden til aarhusianerne.

Mix af generationer

Cebra-byggeriet har fået navnet Koldinghave, og det kommer til at tilbyde boliger til både enkeltpersoner, små børnefamilier og det ældre ægtepar. I projektmaterialet kalder Cebra projektet for "et moderne bofællesskab" med "et levende mix af alle generationer."

Koldinghave består af seks punkthuse, der vokser i højden fra tre til fem etager ind mod parken. Det betyder, at de højere huse ikke skygger for de lave i de perioder på dagen, hvor folk typisk er hjemme. Husene bliver også placeret forskudt i forhold til hinanden for at skabe optimale sol- og udsigtsforhold for den enkelte bolig.

Ind mellem husene vil den grønne park smyge sig, og alle boliger over stueetagen får en eller to terrasser mod nordvest eller sydvest for at få mest muligt ud af sollyset og den særlige beliggenhed, som vil give mange boliger udsigt til både fjord og slot.

- Det har været vigtigt for os at lave et boligprojekt med solid arkitektur, der passer godt ind i omgivelserne, og hvor hver lejlighed får mest ud af sollyset, udsigten og naturen, forklarer direktør Morten Jensen fra Raundahl og Moesby.