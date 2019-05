Stjal cigaretter for over en kvart million: 40-årig dømt for omfattende tyveritogt

Retten i Kolding idømte torsdag en 40-årig mand et års fængsel for at have stjålet cigaretter og penge fra dagligvarebutikker flere steder i landet. Arkivfoto: Ludvig Dittmann

Det koster en 40-årig mand et års fængsel, at han i 2013 og 2014 var på et langt tyveritogt i Danmark, hvor han slog til mod butikker i øst og vest.

Kolding: Tiltalte sukker dybt og holder sit hoved i sine hænder. Han virker som en, der helst vil have retssagen overstået. Og det kan kun gå for langsomt. Det er ikke nu fordi, han er nervøs over sagens udfald. Han har overskud til at bemærke et dyrt ur på tilhørerrækkerne og vise sin forsvarer uret på internettet. Nej, han vil bare gerne have sagen overstået, så han kan komme videre i teksten, virker det til. - Jeg gider ikke sige noget, siger tiltalte, en 40-årig mand, der altså ikke ville afgive forklaring til Retten i Kolding.

Tyveritogt For fem-seks år siden var den 40-årige mand på et længere tyveritogt rundt i landet. Togtet strakte sig fra Tønder til Kolding, Horsens og Fredericia. I alt slog den 40-årige til i 11 forskellige byer i landet. Alle stederne begik den 40-årige tyverier mod dagligvareforretninger, hvor han stjal enten pengekassen eller store mængder cigaretter. I Kolding stjal han cigaretter for 26.000 kroner, men det er småpenge i forhold til et par tyverier i Fredericia, hvor han stjal kasser med cigaretter til en værdi af mindst 100.000 kroner, lige som han også stjal 46.000 kroner fra et pengeskab. I alt stjal manden cigaretter for mindst 266.000 kroner og lidt over 50.000 fra pengekasser. Alle steder sneg han sig ind i butikkerne eller butikkens lager og begik tyverier midt i butikkernes åbningstid. Derudover fik han også sneget et tyveri fra en villa i Horsens ind. Fra villaen stjal han således smykker for over 30.000 kroner.

Dommen Torsdag blev den 40-årige mand idømt et års fængsel ved Retten i Kolding. Seks måneder af dommen er ubetinget, og dommen er en såkaldt fællesdom, hvor resten af tiden fra en af den 40-åriges tidligere domme er inkluderet. Den 40-årige er ved at afsone en dom på to måneder og har i øjeblikket fodlænke på. Retten fandt ham skyldig på baggrund af videoovervågning fra flere af butikkerne. I alt var manden tiltalt for 15 forhold, og han blev dømt for 12 af dem. Den 40-åriges forsvarer har bedt om betænkningstid i forhold til, hvorvidt dommen skal ankes.