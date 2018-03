Stina Lykke & Co får hjemmebane: Pokalfinale spilles i Kolding

Kolding: Dette års pokalfinale i kvindefodbold kommer til at foregå på Kolding Stadion, og dermed får KoldingQ, der for nylig spillede sig i finalen, hjemmebane. Det er DBU, der har afgjort placeringen af kampen.

Pokalfinalen foregår Bededag - fredag den 27. april.

KoldingQ's modstandere bliver Brøndby, der har vundet pokalturneringen ikke færre end ti gange og har været i finalen hvert år siden 2010.

Begge hold havde lagt billet ind på at huse finalekampen, og bestyrelsesmedlem Peter Terp fra KoldingQ fortalte forleden til JydskeVestkysten, at repræsentanter fra klubben vil besøge en lang række virksomheder og arbejdspladser for at koldingenserne til at tage på stadion og overvære kampen, hvis den kom til Kolding.

Mens Brøndby IF er det mest vindende pokal-hold, er hjemmebaneholdet fra Kolding Q nye i finalesammenhæng. Det er således Kolding Q's første finale, siden pokalturneringen blev holdt første gang i 1993.

KoldingQ har blandt landsholdets målvogter, Stina Lykke Petersen, i sin trup, mens Brøndby har landsholdsspillerne Nanna Christiansen og Stine Larsen på sit hold.