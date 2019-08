Stillinger skal nedlægges: Jobcentret i Kolding skal gennem sparerunde på 12 millioner kroner

Kolding: Antallet af ansatte i jobcentret vil skrumpe. Kolding Kommune har fået et konsulentfirma til at vende og dreje arbejdsgangen i jobcentret, og på baggrund af rapporten lægger ledelsen i beskæftigelsesafdelingen op til, at jobcentret bliver beskåret med 12 millioner kroner.

- Vi har haft et konsulentfirma til at se på vores jobcenter for at se, om vi kunne optimere indsatsen. Konsulentrapporten munder ud i den konklusion, at der er mulighed for at hente et tocifret millionbeløb ved at foretage nogle justeringer i jobcentret, siger Poul Erik Jensen (S), der er formand for arbejdsmarkedsudvalget.

Rapporten har ligget klar i flere måneder, og politikerne i arbejdsmarkedsudvalget blev på seneste møde orienteret om sagen.

- Vi skal omorganisere, og det betyder, at der skal ske en reduktion i antallet af stillinger. Vi skal blandt andet have gjort noget ved den del, der handler om samtaler. Vi har utrolig mange samtaler over hele året. Der er mange tusinde hvert år. Men når vi indkalder, så skal vi overveje, hvordan vi gør det. Der er nemlig en del, der ikke kommer, selvom de har fået en tid. Det er ligesom ved lægen. Det er spild af ressourcer, og det skal vi kigge på. Og så er der nogle teknologiske løsninger, vi skal kigge på, siger Poul Erik Jensen.