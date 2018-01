Stille nytårsnat i Kolding

Der er således ingen, der har haft behov for at blive tilset af en speciallæge eller blive overført til et andet hospital.

Et enkelt indbrud

Ifølge politiets døgnrapport var der også meget stille i Kolding i tidsrummet fra klokken 17 nytårsaften til klokken 10 søndag. Jesper Duus, der er vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, fortæller, at der kun indløb ganske få anmeldelser fra nytårsaften i Kolding.

Vagtchefen melder ikke om nogle brande eller uroligheder i nattelivet. Der er heller ikke kommet nogle anmeldelser om indbrud i løbet af nytårsaftensdag, til gengæld har der været et enkelt indbrud tidligt mandag morgen. På Naverstræde brød en gerningsmand ind i en lejlighed ved 5-tiden, men da lejlighedens beboere var hjemme, blev gerningsmanden overrasket og afsløret.

Derudover kan politiet også fortælle, at der har været et enkelt tilfælde af spritkørsel. En 59-årig tysker overholdt ikke sin vigepligt og påkørte en anden bilist. Tyskeren stak af fra gerningsstedet, men blev senere fundet, hvorefter politiet kunne konstatere, at den tyske mand var påvirket af alkohol. Han er nu blevet sigtet for at have kørt spritkørsel. Uheldet blev anmeldt klokken 01.15 og skete på Lærkevej.