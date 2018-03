Stig Rossen er populær: Uhørt stort forsalg til årets festspil i Kolding

Med en omsætning på næsten 2000 billetter i forsalg har Dronning Dorothea Teateret noget at have optimismen i, inden festspillet til sommer fejrer sit jubilæum på Koldinghus.

Kolding: Under sidste års jammerlige sommer hang regnen tung over amfiscenen, og det satte sit tydelige spor, da Dronning Dorothea Teatret skulle opgøre antallet af solgte billetter til festspillet. Det blev til 6000 publikummer - og derfor et stort underskud - i løbet af perioden, hvor et ellers veloplagt hold af skuespillere og musikere charmerede sig gennem "Den Eneste Ene".

Den kommende sommer ser meget lysere ud. I hvert fald har det lokale teater aldrig oplevet et større forsalg forud for et festspil. Formand Jacob S. Knudsen fortæller, at man runder 2000 solgte billetter i denne uge.

- Vi sælger mellem 20-60 billetter om dagen. Og vi er ikke engang begyndt at annoncere endnu. Det lover godt, men udgifterne til forestillingen er også højere denne gang, så det er selvfølgelig vigtigt at komme godt i gang med billetsalget.