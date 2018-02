Stiftet nedlægger veto mod udviklingsplan for Ødis

Ødis: Lige inden fristen udløb, har Haderslev Stift nedlagt veto mod den store plan, der skal bane vejen for, at Ødis kan skifte status fra landzone til byzone og udvikle sig med blandt andet flere boliger og butikker.

Planen har været undervejs i et par år, og der har været holdt flere borgermøder, før Kolding Kommune udsendte det planforslag, som nu har været i offentlig høring frem til 24. januar.

Nu har stiftet så trådt hårdt på bremsen og brugt sin beføjelse til at nedlægge veto mod planen. Derfor kan byrådet ikke vedtage den i sin nuværende form.

Tidligere formand for byrådets plan-og boligudvalg, Poul Erik Jensen (S), er rasende.

- Det kommer bag på os, at stiftet kommer på det her tidspunkt. Det er i allersidste øjeblik. De kunne have meldt ud for lang tid siden. Det er jeg gal over, siger Poul Erik Jensen, som mener, at stiftets bekymring for indsigten kirken og dens omgivelser er "noget pjat".

Han henviser til, at begrundelsen for vetoet blandt andet er, at udviklingsplanen åbner mulighed for en mindre og op til seks meter høj bygning til rekreative funktioner ved Ødis Sø til glæde for landsbyens borgere.

Også en mulig antennemast, en mulig tranformatorstation og et muligt regnvandsbassin indenfor kirkens fjernområde siger stiftet nej til.