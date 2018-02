Stiftet: Kommunen skal holde nallerne fra Ødis Kirke

Haderslev Stift vil ikke acceptere, at Ødis Kirke bliver indlemmet i den store lokalplan for udviklingen af Ødis. Det er overadministration, siger stiftskontorchef.

- Men når vi nu alligevel skulle i gang med at lave et veto, så kunne vi ligeså godt gøre os umage for at kvalitetssikre planen, tilføjer han.

- Vi er uenige med kommunen i, at kirken skal med i lokalplanen. Det er den store knast. Det andet er småtterier, som vi nok skal finde ud af, siger stiftskontorchef Lars Chr. Kjærgaard om bl.a. en antennemast og en seks meter høj rekreativ bygning ved Ødis Sø - eventuelt et ishus - som stiftet bl.a. har begrundet sit veto med.

Nej, det er Kolding Kommunes ønske om at omfatte Ødis Kirke af udviklingsplanen og dermed en række retningslinjer, der er den tungestvejende årsag til, at stiftet har bremset arbejdet, så planen ikke kan godkendes.

Ødis: I virkeligheden handler Haderslev Stifts veto mod udviklingsplanen for Ødis ikke nær så meget om bekymringer for udsynet og indsigten til den smukke kirke, selvom det fremgår som det første af stiftets veto mod planen.

Overadministration

Hvorfor vil I ikke have kirken omfattet af lokalplanen?

- Kirker er underlagt en beskyttelsesfredning, som indebærer, at stiftsøvrigheden skal spørges, hvis der skal bygges om. Det er ikke hensigtsmæssigt, at de stakkels menighedsråd skal spørge hos både stiftsøvrigheden og Kolding Kommune, hvis de vil lave mindre ændringer eller skifte vinduerne ud. Derfor siger vi hold nallerne væk. Det er overadministration, mener stiftskontorchefen, der i øvrigt afviser, at stiftet er sent ude med sit veto.

- Det kom, inden fristen for høringsperioden af lokalplanforslaget udløb, og det er det tidspunkt, vetoer plejer at komme på, siger han.

Kolding Kommunes planchef Jan Krarup Laursen siger, at man herfra som udgangspunkt fastholder, at kirken skal omfattes af udviklingsplanen for Ødis.

- Vi kan godt mærke, at vetoet står på to ben. Ishuset og antennemasten er noget, stiftet går op i. Det gælder bestemt også indsigelsen mod, at kirken skal med i lokalplanen, og dén havde vi ikke set komme. Men vi mener jo, at kirken er en del af det bebyggede miljø, og at det derfor er rimeligt, at vi siger, hvordan f.eks. en ny toiletbygning eller lignende må se ud, siger Jan Krarup Laursen.

Stiftet og kommunen har aftalt nyt forhandlingsmøde i slutningen af februar.