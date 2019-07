Stenderup-halvøens musikfestival overvejer både teltplads og musik over to dage

År for år er Blue Bridge vokset, og en-dags-festivalen i Sdr. Bjert har planer om at give den ekstra gas, når der næste år er fem års jubilæum. Dette års festival har hyret to unge topnavne, der hører til i den danske elite.

Kolding: Med fire en-dags-festivaler er der efterhånden blevet god mulighed for at høre rytmisk musik under åben himmel her i kommunen. Størst er naturligvis Grøn Koncert, der sidste år var udsolgt for første gang med 18.000 solgte billetter, men derefter kommer festivalen Blue Bridge, der i 2018 havde omkring 1600 gæster indenfor på engen bag ved Sdr. Bjert Kirke. Den lokale Bjert-festival er vokset år for år, og den fjerde udgave, som kan opleves den 17. august, er ingen undtagelse. Mest markant afspejles det i, at øverst på plakaten står to af tidens mest hotte navne på den danske musikscene, nemlig den prisbelønnede sangskriver Carl Emil Petersen og duoen Barselona, der i løbet af de senest to år har givet udsolgte koncerter over hele landet og har været nomineret til P3 Guld-prisen. - Der er helt sikkert sket et step op, når man ser musikprogrammet. Både hver for sig og sammen er de to hovednavne stærkere end dem, vi havde i fjor, siger Philip Holm-Hansen, der er musikansvarlig på festivalen. Han fortæller, at festivalen skal bevare sin lokale profil med mange musikere, der har sine rødder på Stenderup-halvøen, men den skal også være så interessant, at folk inde fra Kolding har lyst til at købe et indgangsarmbånd. - Sidste år var vi 1600 herude, og det var stort set alle lokale, men vi ville gerne op på 2000, som vil få det til at ligne en udsolgt festival. Hvis vi skal være 500 mere, skal de komme fra vest for rundkørslen, og det kræver nogle navne, som vækker genkendelse, siger Philip Holm-Hansen, der blandt andet håber, at gymnasieungdommen får lyst til supplere sommerferien med et besøg på festivalen. - De kommer med en god dynamik, siger han.

Lokale festivaler Der er fire lokale musikfestivaler i sommeren: Det Gyldne Liv i Kolding (18.-21. juli), Grøn Koncert i Kolding (19. juli), Blue Bridge i Sdr. Bjert (17. august) og Markant i Jordrup (17. august). Hertil kommer Kolding Get Down i Kolding (13. juli), der har fokus på graffiti, men hvor musik også er en stor del af festivalen.



Blue Bridge er en musikfestival, der for fjerde år præsenterer nogle af Stenderuphalvøens musikalske kræfter. Ud over de to hovednavne - Carl Emil Petersen og Barselona - er der otte musikalsk meget forskellige navne på plakaten, og de har på forskellig vis lokale rødder.



I år koster en voksenbillet 150 kroner i forsalg og 200 kroner ved indgangen. Se mere på www.bluebridge.dk

Foto: Yilmaz Polat Philip Holm-Larsen, der er musikchef på festivalen, har selv optrådt for det fortrinsvis lokale publikum. - Jeg tænker, det er fedt, at der er opstået tre mindre festivaler i lokalområdet, for det kan da kun sætte gang i musiklivet. I år har vi for eksempel det tredje gymnasieband fra Munkensdam med, og de har alle haft den samme motivation, at de har stået herude og tænkt, at næste år er det os, der står deroppe på scenen, fortæller Phililp Holm-Larsen. Arkivfoto: Yilmaz Polat

Teltplads og ungdomsscene Og festivalens ambitioner stopper ikke med årets hovednavne, to musikscener og en festivalplads, der bliver kælet yderligere for. Næste år, når den runder sit fem års jubilæum, er der mulighed for, at Blue Bridge breder sig både i tid og rum. - Det bliver også en federe festivalplads i år, men vi har ambitioner om at steppe yderligere op. Vi når det ikke denne gang, men når vi har fem års jubilæum, leger vi med tanken om at have musik både fredag og lørdag. Og så har vi jo plads på den anden side af åen, hvor man kunne have en teltplads med overnattende gæster, så vi rigtig kan lege festival. Ud over teltpladsen kunne der måske også være en særlig ungdomsscene derovre med nogle få bands, siger musikchefen og føjer til: - Det er ikke besluttet endnu, men det er noget, vi vil evaluere på efter dette års festival.

- Vi skal ikke være 5000 Philip Holm-Hansen fortæller, at allerede i år vil man indhegne mere plads til festivalen og inddrage det som opholdsarealer. Det bliver et forsøg på, hvordan festivalen kan hænge sammen over et endnu større område. - Er der grænser for, hvor store I gerne vil være som festival? - Vi har ikke ambitioner om, at vi skal være 5000 herude, for så vil der være en overvægt af folk, der ikke har nogen lokal historik. De vil komme med helt andre forventninger til, hvad det er for noget, de har købt billet til, og vi vil gerne holde fast i, at Blue Bridge er en festival, som grundlæggende giver lokale kræfter en scene at spille på.