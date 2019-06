Stemmeboksen er forbudt adgang for børn: Det er godt nok skørt!!

Kolding: - Mærkeligt at nogle steder i landet, der opfordrer de, at børn må komme med ind og stemme, men i Kolding er det no go. Regeringen siger, vi skal opdrage vores børn demokratisk, det når det allervigtigste kommer, nemlig når vi skal stemme, så må de ikke komme med ind og se, hvordan det hele fungerer. Det er godt nok skørt!!

Sådan lyder det fra Katarina Fabricius Mejer i et opslag på en stor Facebookgruppe for borgere i Kolding - Facebook Kolding.

Og børn er da også meget velkomne på afstemningsstederne, lyder det fra Kolding Kommune. Men hvis barnet kan læse, må det ikke komme med ind i selve stemmeboksen.

- Indenrigsministeriet har præciseret reglerne, og de betyder, at hvis et barn kan alfabetet, må det altså ikke komme med ind i stemmeboksen, siger kommunikationschef Lars Svoger.

Ifølge lovgivningen er udgangspunktet nemlig, at man skal være alene i stemmeboksen, medmindre man har brug for hjælp til at afgive sin stemme. Baggrunden herfor er kravet om stemmehemmeligheden.

- Børn er meget velkomne på afstemningsstederne, og det er en god ide at tage sine børn med på valgdagen, så de lære om vores demokrati. Man kan uden for stemmeboksen vise barnet stemmesedlen og tale om, hvordan man udfylder en stemmeseddel, siger Lars Svoger.

Mindre børn, der ikke kan kan bogstaverne, må gerne gå med en voksen helt ind i stemmeboksen, mens den voksne sætter sit kryds.