Stefanie gør op med fordom: Mit job rummer meget mere end at hjælpe ældre på badeværelset

27-årige Stefanie Bull brænder for sit job på plejehjemmet Kongsbjerghjemmet. Hun forklarer, at der er meget mere i jobbet end at vaske ældre.

- Jeg er altid blevet opfordret til at læse videre, og det har også altid været mit ønske. At jeg ventede med at gå i gang med assistentuddannelsen, hænger sammen med, at jeg har et hus og en lille datter, så økonomien skulle også være på plads. Når man har et års erfaring som hjælper og er fyldt 25 år, så kan man blive voksenelev, og dermed kan man få en løn på omkring 19.000 kroner om måneden før skat, forklarer hun.

Næste skridt for hende blev at bruge et år og otte måneder på at bygge en social- og sundhedsassistentuddannelse ovenpå.

Kolding: Det er så svært som aldrig nogensinde for Kolding Kommune at skaffe uddannet personale til plejehjemmene. 27-årige Stefanie Bull blev uddannet social- og sundhedsassistent i sommer og er dermed en efterspurgt arbejdskraft.

Stefanie Bull er 27 år og fra Vamdrup. Her gik hun i skole i Vamdrup til og med 9. klasse.Lige efter 10. klasse, som hun tog i Kolding, som 17-årig, gik hun i gang med uddannelsen som social- og sundhedshjælper. Efter at have arbejdet syv år på plejehjemmet Kongsbjerghjemmet, gik hun i gang med at videreuddanne sig til social- og sundhedsassistent. Den uddannelse afsluttede hun i sommer. Hun arbejder 32 timer om ugen. Stefanie Bull bor i Vamdrup med sin fire-årige datter og kæreste. Fritiden bruger hun gerne sammen med familien eller veninder.

- Jeg bliver altid mødt med et smil på læben. Nogle gange fortæller beboerne noget, de har fortalt tidligere, men det er noget, der betyder noget for dem. Tålmodighed er en stor del af faget, og så skal man også være et åbent menneske.

- Det kan jeg mærke, når jeg går ind og hjælper borgerne op af sengen og i tøjet. De er afhængige af os som personale for at få deres hverdag til at fungere.

- Fordi jeg altid har brændt for at hjælpe andre mennesker. Jeg kom på Kongsbjerghjemmet i praktik som en del af social- og sundhedshjælperuddannelsen. Jeg kunne rigtig godt lide stedet, og her er gode kolleger. Selv om vi har travlt, får vi det altid til at fungere.

Lige da hun forlod 10. klasse, var hun lidt skræmt ved tanken om at begynde på hjælperuddannelsen, men det gik over, da hun kom i praktik og fandt ud af, hvad arbejdet gik ud på.

Læser videre næste år

Hvordan kan man få flere til at søge ind på de sundhedsfaglige uddannelser?

- For eksempel ved at gøre stillingsopslagene mere attraktive og ved at fortælle mere om faget på en spændende måde. Jeg tror, at mange er forskrækkede og tror, at det kun handler om at hjælpe ældre på badeværelset. Man hører tit, at man bare er "røvtørrer". Det er en del af jobbet, men det indeholder også mange andre ting.

Som social- og sundhedsassistent hjælper Stefanie Bull borgerne med praktiske ting. Hun er også med til at måle blodtryk, dosere medicin, følge hvordan medicinen virker på borgerne, og hun snakker med lægen, hvis behandlingen ikke virker efter hensigten.

- Hvis jeg skal finde noget, der er skidt ved jobbet, så er det, at vi ikke har så meget tid. Jeg tror, at det ville være til gavn for både borgerne og os, hvis vi havde lidt mere tid til at hygge om dem.

Stefanie Bull drømmer om at læse videre til sygeplejerske, når hun har arbejdet som social- og sundhedsassistent i et år.

- Jeg søger ind på sygeplejestudiet næste år, og på det tidspunkt kan jeg tage den på lidt over to et halvt år, fortæller hun.