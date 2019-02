Stefan mistede førligheden dagen før sin fødselsdag: Nu vil han skate i sin kørestol

Kolding: Bare fordi man sidder i kørestol, er det ikke nødvendigvis sådan, at man ikke stadig har mod på masser af aktivitet og sportsgrene, der bringer lidt adrenalin med sig.

Derfor er 20-årige Nicolaj Noes fra Kolding lige nu med til at forsøge at få flere andre, der ligesom ham sidder i kørestol, til at hoppe med på sportsgrenen Wheelchar Motocross - også kaldet WCMX.

Lørdag blev der budt på workshop i Pulzion, det tidligere KFUM-Hallen, i kørestols-skate, som det hedder på godt dansk, og Nicolaj er ikke i tvivl om, at det er noget for ham. Han vil nemlig gerne stadig være aktiv, selv om han er bundet til en kørestol, efter at han i 2015 fik kræft i lymfekirtlerne og gik fra at have en særdeles aktiv hverdag til at sidde i kørestol.

- Bare fordi man er tvunget til at sidde ned, behøver man jo ikke at være tvunget til at sidde stille, siger Nicolaj, der før sin sygdom blandt andet dyrkede kampsport, parkour og amerikansk fodbold.

Om kort tid får han en særlig skater-kørestol, som kommunen har bevilget, og han glæder sig til at give sig selv nye udfordringer.