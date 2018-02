Statspenge giver håb om to nye cykelstier

Byrådet skal selv finde godt fire millioner frem, hvis man i Kolding skal få glæde af et tilskud fra Vejdirektoratet på næsten tre millioner kroner til to nye cykelstier.

Kolding Kommune: Med støtte fra den nationale cykelpulje er der udsigt til to nye cykelstier i Kolding. Det er på Lyshøj Allé på strækningen mellem Skolebakken og Forstallé og centralt i Kolding på Buen mellem jernbanebroen til syd for Sdr. Havnegade. Vejdirektoratet bidrager med 2,88 millioner kroner til Kolding Kommune under forudsætning af, at byrådet selv finder 4,32 millioner kroner i næste års budget som medfinansiering.

Både på Lyshøj Allé og Buen kører der både mange cyklister og bilister, og de nye stier vil derfor forbedre sikkerheden væsentligt for de bløde trafikanter. Formand for teknik- og klimaudvalget Jakob Ville glæder sig derfor over udsigten til at kunne forbedre forholdene for cyklisterne på de to strækninger.

- Vi har et mål om, at flere skal hoppe op på cyklen i Kolding, og her er sikkerhed selvfølgelig et vigtigt parameter. Der er så mange gevinster, hvis vi kan få flere til at cykle. Det kan bidrage til at løse de udfordringer, vi har i Kolding by med kø-kørsel i myldretiden. Og jo flere der cykler, jo færre optager en p-plads. Endelig gavner det også den enkeltes sundhed, hvis flere cykler, forklarer Jakob Ville i en pressemeddelelse.