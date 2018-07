Stationsbygning fra 1898 fik den helt store tur

Taget er det originale fra 1898. Det fejler ikke noget, lød vurderingen fra fagfolkene. Resten af den gamle stationsbygning har fået den store tur. Fordi det er et bevaringsværdigt hus, har der været et tilskud til renoveringen. Foto: Ludvig Dittmann

Det kom bag på ejerne, at den gamle stationsbygning på Favstrupvej var bevaringsværdig. I dag er ejerne glade for at bo i et hus, der er fyldt med historie.

Christiansfeld: Togpassagererne kom ind på stationen gennem det, som i dag er døren ud til haven. Det der er stue i dag, var et slags lager, og i tv-stuen var der engang udskænkning. - Det har givet en utrolig god følelse at føre bygningen tilbage til noget af det oprindelige. Kigger du på, hvor meget vi har ofret økonomisk, så kan det ikke betale sig. Men det er dejligt at være med til at bevare en gammel bygning, siger Niels Breindahl. Ægteparret Tina og Niels Breindahl havde frem til 2003 i flere år overvejet af flytte fra villaen i Kolding. Skulle de flytte i lejlighed? Eller skulle de gå efter et nedlagt landbrug. I 2003 blev villaen i Kolding sat til salg, og efter bare en uge var boligen solgt. Nu skulle de rykke hurtigt.

Huset har fået noget tilbage. Vi er tilbage til stenvæg. Huset ånder igen. På en eller anden måde er huset blevet sundere. Og i dag sidder vi tit bare og nyder at være i huset. Tina Breindahl.

Gammel stationsbygning - Vi havde kigget på rigtig meget, men jeg tror faktisk, at vi begge faldt for stedet med det samme, siger Tina Breindahl, og i 2003 købte ægteparret den gamle stationsbygning. Hun er faglig sekretær i Teknisk Landsforbund og Niels har været førtidspensionist i et års tid. - Det var ikke sådan, at man slog på, at det var en gammel station. Slet ikke. Men vi kunne godt lide historien, som vi fik fortalt af sælgerne, siger Niels Breindahl. I 12-13 år sparede de op til den store renovering, og i 2016 går de i gang for alvor. Stationsbygningen er opført i 1898, hvor området var tysk, og i 1932 er det slut med togdrift, og i 1934 sælger staten bygningen til en landarbejder. Han sælger i 1989 til det ægtepar, der sælger til Breindahl i 2003. Så tre ejere har sat sit præg på bygningen, men det er først Breindahl, der går i arkiverne for at få boligen tilbage til noget af det oprindelige udtryk.

Tændte en flamme Ægteparret kommer i kontakt med Kolding Kommune, der kan oplyse, at det er en bevaringsværdig bygning. Derfor var det ikke så svært at sige farvel til udestuen, der var i plastic. - Tingene voksede ligesom, da vi gik i gang. Vi mente, at det var et spændende hus fra start af. Det syntes vi i hvert fald selv. Og så siger kommunen samtidig, at det er bevaringsværdigt. Det havde jeg svært ved at forstå i starten, for der var plasticvinduer i huset. Men den er god nok, og arkitekten fra kommunen får tændt en flamme i os, siger Tina Breindahl. Det betyder blandt andet, at parret tilknytter en arkitekt til at hjælpe med renoveringen. Og væk er plasticvinduerne. De nye vinduer er sat fast med tjæret garn og murerne er omfuget. Taget er dog det samme.