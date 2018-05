Stafet for Livet udskriver tegnekonkurrence for børn

Kolding: Hvert år mister ca. 2000 børn og unge under 18 år en far eller en mor og ca. 6000 oplever, at mor eller far får kræft. Hvert år får ca. 200 børn selv kræft.Nu inviterer Stafet for Livet børn fra Kolding til at deltage i en landsdækkende tegnekonkurrence med temaet "Tegn noget der gør dig glad, når du er ked af det".På landsplan skal der i alt findes fire vindere under 18 år, som får mulighed for gratis at invitere deres klasse eller børnehavestue til præmieoverrækkelse på Statens Museum for Kunst i november - og herudover bliver deres vindertegning lavet om til et kunstværk af firmaet Børnekunst. - På trods af det alvorlige emne er stafetten også en dag fyldt med positive historier, håb og glæde, hvor vi fejrer livet. Vi glæder os rigtig meget til at se børnenes tegninger og håber, at mange af byens børn vil deltage, siger formand for styregruppen i Kolding Marianne Mølbæk i en pressemeddelelse.Kolding-børnenes tegninger udstilles i forbindelse med stafetten søndag 10. juni kl. 9.00.