Stafet for Livet samlede næsten 300.000 kroner ind til kampen mod kræft - indtil videre

I alt blev der gået næsten 18.000 kilometer til årets Stafet for Livet, der foreløbigt har samlet 280.000 kroner ind. For tredje år i træk gik Døgnfluerne længst per deltager og nåede op på over 35 kilometer per deltager.

Kolding: Mens årets Stafet for Livet blev skudt i gang i regnvejr, skinnede solen, da de sidste meter af stafetten blev gået søndag formiddag.

Og måske skyldtes solskinnet, at flere langt flere end sidste år havde valgt at dukke op og deltage i årets stafet. I 2018 var antallet af deltagere i Stafet for Livet i Kolding nemlig faldet, men i år var der flere end nogensinde med, da 1208 mennesker deltog i stafetten.

- Det er fantastisk, at så mange mennesker har bakket op, selvom meget af stafetten blev holdt i silende regn, sagde Marianne Mølbæk, formand for Stafet for Livet i Kolding, fra scenen, da hun holdt åbningstale.

Sidste år samlede Stafet for Livet Kolding 409.093 kroner ind til Kræftens Bekæmpelse. Om beløbet bliver lige så højt i år, vides endnu ikke, for pengene skal først tælles op. Sikkert er det dog, at det foreløbige resultat er 280.000 kroner.

- Men det langt fra alle beløb, der er registreret, og der er tradition for, at beløbet bliver større undervejs, og 280.000 kroner er altså også mange penge. Det tager noget tid, før vi er klar med det endelige beløb, sagde Marianne Mølbæk.

En del af det endelige beløb går til den lokale afdeling af Kræftens Bekæmpelse, der blandt andet bruger pengene på et weekendophold for kræftramte familier på Sea West.