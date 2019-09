Stafet for Livet i Kolding samler 454.688 kr. til kampen mod kræft

- Rigtig mange af vores hold havde fået kilometersponsorer, som først betaler efterfølgende. Og så kom der de store beløb fra både Spar Nord og Middelfart Sparekasse, som også blev indbetalt efterfølgende. Så jeg er ikke overrasket over, at vi når så højt op i år, for vi var også 200 flere deltagere end i 2018. Og vi havde flere hold i år end sidste år, og det er holdene, som genererer de store beløb. Det er de meget dygtige til, siger Marianne Mølbæk, der er glad for det endelige indsamlingsresultat og kalder det vildt flot.

Nye kræfter i front

Marianne Mølbæk har stået i spidsen for Stafet for Livet siden det startede i Kolding for fire år siden. Men nu har hun trukket sig ud af bestyrelsen og overladt formandskabet til Lis Ravn Ebbesen og Christina Poulsen. De to har tidligere haft ansvaret for henholdsvis PR og Underholdning.

- Det har været helt fantastisk at være med til at skabe Stafet for Livet her i Kolding, men det bliver godt for arrangementet med nogle nye kræfter. Og så har jeg også brug for lige at prøve noget andet. Men jeg har nydt at være med til det, og det har givet mange gode oplevelser at samarbejde med så mange forskellige mennesker, siger Marianne Mølbæk.

Der holdes Stafet for Livet Kolding 13. til 14. juni 2020. Har man lyst til at give en hånd med, så er der opstartsmøde for alle frivillige bag arrangementet onsdag 2. oktober kl. 17 i Kolding Storcenters mødelokale på 1. sal.