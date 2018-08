Stadsarkiv kan næppe redde indholdet af Koldings tidskapsel

Projektet er interessant

Stadsarkivaren tilføjer, at den historiske værdi af de nedgravede genstande i tidskapslen også er behersket. Det er trods alt kun 15 år siden, de blev gravet ned.

- Som historiker er det faktisk langt mere interessant, at man har haft et projekt i Kolding, der hed "Den Kloge By", som tidskapslen jo er en del af. For os er det projektet i sig selv, der er et stykke lokalhistorie. Derfor synes jeg, vi skal bruge anledningen til at få samlet et arkiv over selve "Den Kloge By" som et stykke af en moderne Kolding-historie, siger Lene Wul.

Når arkivet har fået tørret genstandene fra tidskapslen, er det en mulighed, at de i en periode bliver udstillet i læsesalen på stadsarkivet.

- Om ikke andet så fortæller de en historie om den regnvåde sommer, vi har haft, smiler Lene Wul.