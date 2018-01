Stadig tavshed om mulige investorer i outletcenter

- Jeg ved ikke, hvor tæt på eller hvor langt fra, de er i forhold til at have nogle aftaler på plads, svare Thomas Boe.

- Der er intet nyt at berette. Han fortæller, at de har flere interessenter på boligdelen, men at de stadig slås med outletdelen, altså butikkerne. Den har de svært ved at få landet.

Det står klart, efter at Kolding Kommunes kommunaldirektør Thomas Boe har holdt et statusmøde med projektudvikler Carsten Kjærgaard fra Nordic Design Village i denne uge.

Nordic Design Village købte det 27.000 kvadratmeter store areal ved Riberdyb/Holmsminde af Kolding Kommune i juni 2011.Planen har hele tiden været, at der skal opføres et outletcenter med boliger på grunden - første etape rummer 59 butikker og 100 boliger. På et tidspunkt var Horsens-firmaet Casa inde i billedet som investor i boligdelen, men selskabet trak sig igen med den begrundelse, at der ikke var fremdrift nok i projektet. Nordic Design Village har flere gange sagt, at en offentliggørelse af investorer i Holmstaden var lige på trapperne, men det er ikke sket endnu.

Rettidig omhu

Kolding Kommune solgte byggegrunden til Nordic Design Village i juni 2011 og udstedte byggetilladelsen til outletcenter Holmstaden i juni sidste år.

Det betyder rent juridisk, at bygget skal være i gang senest i juni i år, hvis Nordic design Village vil undgå, at Kolding Kommune bruger sin ret til at forlange, at handlen om byggegrunden skal gå tilbage, så det centrale byområde kan udvikles på anden vis.

Betyder det, at I sidder med armene over kors og venter på, at det bliver juni?

- Nej, det gør det selvfølgelig ikke. Vi vil udvise rettidig omhu og forberede en sag til vores politikere, som beskriver, hvad vi kan gøre, hvis outletcentret ikke bliver til noget. Så nu begynder vi at gøre de indledende overvejelser om, hvad der skal ske, hvis projektet ikke kommer i mål, siger Thomas Boe.

JydskeVestkysten har forsøgt at indhente en kommentar fra Carsten Kjærgaard, man han har ikke reageret på indtalte mobiltelefonbeskeder.