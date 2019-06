Spritstiv knallertkører væltede, mens han holdt for rødt: Bilist så det hele

Kolding: En 74-årig mand fra Kolding blev onsdag klokken 12.29 sigtet for spirituskørsel. Det oplyser Sydøstjyllands Politi torsdag morgen.

Den 74-årige kom ifølge politiet kørende på knallert ad Skamlingvejen, hvor han skulle holde for rødt. Manden fik standset sin knallert, men formåede at vælte, selvom han holdt stille og ventede på, at lyset skulle vise grønt.

En bilist så episoden og meldte det til politiet, fordi bilisten mistænkte den 74-årige for at være påvirket af alkohol. Da politiet standsede manden, kunne betjentene konstatere, at bilisten havde ret i sin mistanke, og den 74-årige er derfor blevet sigtet for spirituskørsel.