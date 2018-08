Spritbilist og tyskere i harmonikasammenstød på motorvejen

Kolding: Sydøstjyllands Politi måtte to gange i løbet af lørdagen rykke ud til motorvejene ved Kolding i forbindelse med færdselsuheld.

Den første episode fandt sted på Esbjergmotorvejen i østgående retning klokken 10. Her mistede en 22-årig mand fra Kolding herredømmet over sin bil og kørte ind i autoværnet. Da politiet testede manden for alkohol i blodet, blæste han over det tilladte, så skulle også afgive en blodprøve.

Den anden episode fandt sted på E45 i nordgående retning. I forbindelse med kø-kørsel lige før klokken 11 skete der en harmonikasammenstød mellem tre biler. Da en 43-årig tysk mand bremsede, overså den bagvedkørende, en 30-årig tysk mand, dette, og kørte derfor op i bilen ført af den 43-årige.

Lige efter kom en 21-årig tysk kvinde kørende, og også hun overså, at bilerne foran bremsede, så hun kørte op bag i den 30-årige tysker.

Begge sammenstød skete med lav hastighed, så der skete ingen personskade.