Spritbilist forsøgte at løbe fra færdselsuheld

Lunderskov: En 25-årig mandlig bilist og en medpassager forsøgte fredag aften at stikke af fra en bil, efter den 25-årige havde ramt en større sten ved en mark.

Det skete omkring klokken 23.43 på Risbøge nær Højrup ved Lunderskov.

De to forsøgte at stikke af til fods, men det lykkedes ikke, og den 25-årige blev anholdt og sigtet for spirituskørsel. Han er litauisk statsborger bosiddende i Danmark.

Efterfølgende blev den 25-årige taget med til blodprøvetagning, hvor han samtidig blev behandlet for småskader i ansigtet.

Bilen kunne ikke køre derfra.