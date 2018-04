Springryttere varmer op til DM

Tågerup: Absolute Horses holder fra 4. til 6. maj landsstævne med spring. Efter et distriktsstævne i april er Andreas og Christian Schou hos Absolute Horses klar til at afvikle et B-stævne - et såkaldt landsstævne. Det foregår på Tågerup ved Kolding. Mange dygtige ryttere ventes at deltage her for at få lejlighed til at afprøve banen, inden der er DM på Tågerup fra den 14. til den 17. juni. Ved landsstævnet, der som det første C-stævne kun er for heste, springes der på højder fra 120 til 135 cm fredag. Lørdag er der klasser fra 120 til 140 cm, og søndag starter man igen på 120 cm, men stævnets sidste klasse er med forhindringer på op til 145 cm