Sportsøkonom om Kolding IF-millioner: Absolut en gevinst i oprykningskampen

Sportsøkonom Kenenth Cortsen mener, at Kolding IF står stærkere med to millioner kroner i ryggen, men minder dog samtidig om, at penge ikke automatisk medfører oprykning.

Kolding: Når Kolding IF sparker oprykningsspillet til 1. division i gang den 17. marts, er det ikke kun med nye, markante spillere på banen. Uden for banen har klubben nemlig også forstærket sig. Mandag offentliggjorde Kolding IF, at der via et nyt selskab, Kolding IF Fodbold ApS, bliver skudt to millioner kroner i klubben. Og det kan vise sig som en gevinst, mener Kenneth Cortsen, sportsøkonom ved University College of Northern Denmark og Aarhus Universitet.

- På 2. divisions-niveau er to millioner kroner en betydelig kapitalindførsel, særligt fordi nogle af klubberne spiller på amatørbetingelser. Det er absolut en gevinst i kampen om at rykke op, siger Kenneth Cortsen.

I december fik Kolding IF tilladelse til at skrive kontrakter med sine spillere, og knap halvdelen af truppen er indtil videre på kontrakt. Desuden har klubben hentet fire nye spillere ind, blandt andet Michael Præst, der tidligere har spillet i Kolding FC og kommer til fra den islandske klub KR Reykjavik. Alt sammen gjort muligt af det nye selskab.