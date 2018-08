Sportchef om ny forstærkning til Kolding IF: Jeg er ikke bleg for at kalde det et kæmpe scoop

Kolding: Kolding IF Fodbold i 2. division har forstærket sig med 26-årige Denis Fazlagic, der senest har spillet for F.C. Fredericia. Aftalen gælder frem til 30. juni 2019.

- Jeg er ikke bleg for at kalde det et kæmpe scoop, at vi får Denis tilført truppen. De første par kampe har vist, at vi har et rigtigt stærkt hold, men denne tilgang signalerer helt tydeligt, at vi mener det alvorligt i Kolding IF. Han har trænet med os én gang, og mere tid skulle han ikke bruge til at overbevise os. Denis kan dække flere positioner, men han er klart tiltænkt en offensiv rolle, hvor han vil være gift for ethvert forsvar i rækken, udtaler sportchef Ulrik Pedersen i en pressemeddelelse.

Fazlagic er spilleklar til Skive-kampen på fredag. På CV'et kan han skrive over 150 1. divisionskampe, samt 22 kampe fra den bedste islandske liga.

Dermed bliver Denis klubbens femte forstærkning denne sommer. Tidligere har man hentet Lasse Mikkelsen, Søren Zachariassen, Simon Smidt og Jonas Andersen.

- Jeg er ovenud tilfreds med vores trup. Vi har beholdt stammen, og det er også stærkt medvirkende til den gode start vi har fået. Det er dog ikke det samme som at sige, at vi ikke er klar til at slå til, hvis den helt rigtige mulighed byder sig, pointerer sportschefen.