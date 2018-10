Spiritusmesse i Sjølund: Vi har et lokalt sammenhold, der vil noget

- Det er anden gang, vi holder messen. Vi havde sat 300 billetter til salg, fordi det var så mange, som kom sidste år, så vi tænkte, det måtte være målet. Men vi har solgt over 400 billetter, og der kan komme en del i døren også. Der er blandet andet folk fra Sverige, Horsens og Viborg her i dag og selvfølgelig masser af lokale. Der er en rigtig god lokal opbakning fra vores by. Det er ret fedt, siger Henrik Olsen, der også regner med, at Whisky.dk afholder arrangementet igen næste år.

Sjølund: På et bord står spiritusflasker linet op på rad og række, så langt øjet rækker. Bag flaskerne står Henrik Olsen, som er indehaver af Whisky.dk sammen med kollegaen Ulrik Bertelsen. I dag har de arrangeret spiritusmesse, hvor de besøgende kan få lov til at smage på over 600 forskellige slags smagsprøver.

Smage noget nyt

Fælles for de mange besøgende er, at de alle går rundt med et lille glas til smagsprøver.

Fire kvinder står ved en stand med rom. En af dem er Pia Karlsen fra Silkeborg, der er afsted med sine veninder.

- Jeg håber at smage noget rigtig lækker spiritus i dag. Vi står vi lige og smager rom, men vi kan lide alt muligt, siger Pia Karlsen og smiler.

Allan Christensen fra Kolding håber på at smage noget nyt.

- Jeg er kommet for at smage noget, jeg ikke normalt smager. Det er det, som er fordelen ved arrangementet, der er tusind flasker at vælge imellem, og man behøver ikke købe det hele for at smage det, siger Allan Christensen.