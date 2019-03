Spekulation på el-børsen gav underskud på 67 mio. kroner

2018 blev et dårligt år for investeringsselskabet Nordic Power Trading, der har base i Kolding. Selskabet tabte samlet 67 millioner kroner på at handle på den nordiske el-børs.

Kolding: Investorerne vidste, at risikoen var stor, da de kastede penge ind i selskabet, der handler kontrakter på den nordiske el-børs. Men 2018 bliver et år, der helst skal gå i glemmebogen.

Nordic Power Trading Fund er et investeringsselskab, der har specialiseret sig i elmarkedet. Virksomheden er grundlagt i 2007 og har primært professionelle investorer. Selskabet er stiftet af Bjarne Walbech, der i starten handlede el for sine egne penge.

Investorerne i Nordic Power Trading tabte i 2018. - De vil selvfølgelig gerne tjene penge. Det er jo derfor, at vi arbejder i det her felt, og det er klart, at der har været større smil, siger direktør Bjarne Walbech. Arkivfoto: Jacob Schultz

Men de er ikke vejret, der skal have skylden for det dårlige resultat.

- Markedet gik ikke vores vej i 2018. Nu har vi justeret strategien, og er vi på banen igen. Siden oktober er det gået frem. Vi har lært af, hvad der skete. Nu har vi sat volatiliteten ned, og vi forventer fornuftige afkast fremadrettet. Lige nu ser det ud til, at vi kan lave et afkast på 15-20 procent i 2019, siger Bjarne Walbech, der siden 2007 har handlet med strøm på den nordisk el-børs, og i 2010 åbnede han for investorer.

For at deltage skal investorer mindst indskyde 750.000 kroner, og selskabet er godkendt til at håndtere en portefølje på 750 millioner kroner. I 2018 fik selskabet et underskud hele 67 millioner kroner, som rammer de godt 100 investorer. Til sammenligning fik selskabet et underskud på 3,2 millioner kroner sidste år. Underskuddet betød, at egenkapitalen skrumpede fra 151 millioner kroner til 85 millioner kroner i det netop offentliggjorte regnskab for Nordic Power Trading Fund A/S.

Hvad siger investorerne? Det er jo deres penge selskabet bruger til at investere?

- De vil selvfølgelig gerne tjene penge. Det er jo derfor, at vi arbejder i det her felt, og det er klart, at der har været større smil. Derfor er det ikke rart, når det går den forkerte vej. Men de investorer, vi har i Nordic Power Trading, er vant til at investere i mange forskellige produkter. De ved godt, at man skal kigge på en længere bane og holde fast. Så selv om et år er dårligt, så har vi en sund virksomhed med opbakning fra investorer. Det er det vigtigste og positive, siger Bjarne Walbech.