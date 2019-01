Speeddating skal flytte singler væk fra skærmen

Kolding: Hvorfor skal det at date absolut være noget, der foregår på nettet?

Sådan har de to veninder Christina Saugbjerg og Micha Jensen flere gange spurgt hinanden, og nu forsøger de at gøre noget ved det, når de 8. marts står bag et speeddating-arrangement på baren Skræddergården i Munkegade, hvor singler i alderen 30-45 år er velkomne.

- Vi er selv singler begge to, og vi har snakket om, at vi er trætte af datingsider, forklarer Christina.

Speeddatingen foregår ved, at man sidder to og to, mand og kvinde, ved et bord og får præcist tre minutter til at snakke sammen. Derefter rykker den ene videre til det næste bord, så alle får en ny date, som igen får tre minutter.

Når aftenen er omme, kan man notere ned, om der er nogen af de andre deltagere, man er interesserede i at lære bedre at kende, og hvis interessen er gensidig, sender Micha og Christina telefonnumre videre.

Der er plads til 20 kvinder og 20 mænd. Se mere på facebook.com/speeddatingkolding.