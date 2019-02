Specialskoler advarer mod besparelser: Det rammer børnene hårdt

Kolding: Flere konflikter med eleverne, mere fravær og større risiko for at elever ryger ud i problemer og kommer til at hænge ud med "de forkerte".

Mindre tid til den enkelte elev, færre ture ud af huset og dårligere muligheder for at dele eleverne op efter deres færdigheder og niveau.

Det er blot nogle af de konsekvenser, det kan have, hvis politikerne beslutter at spare over tre millioner kroner på børnespecialområdet, mener man på specialskolerne i Kolding.

Her har man peget på, hvilken betydning de konkrete besparelser, som forvaltningen har foreslået, vil have, hvis de vedtages.

Blandt spareforslagene er at fjerne morgentilbuddet på flere specialskoler, skære i eftermiddagstilbuddet, spare på klubtilbuddene for de unge specialelever, og dertil kommer besparelser på det, der kaldes helhedstilbud og "andre forhold" - hvilket blandt andet omfatter samarbejdet med forældre, individuelle samtaler med elever, lejrskoler og familiebehandling.

Fra Marielundskolen lyder det blandt andet:

- Eleverne bliver hjemme uden opsyn. Eleverne kan være i tvivl om, hvornår de skal afsted til skole, det giver utryghed og usikkerhed for barnet. Udeblivelse fra skole. Elever føler sig ikke set, hørt og forstået (med deres helt personlige udfordring in mente). Ved højere konfliktniveau kan eleverne igen miste tro på og motivation for skolegang. De opbyggede relationer risikerer at forsvinde og eleverne kan søge ind i uheldige miljøer.

Fra Specialcenter Vonsild lyder beskrivelsen af konsekvenserne blandt andet:

- Færre ture ud af huset og dermed mindre forståelse af elevernes omverden. Ringere muligheder for foretage opdeling af eleverne ud fra pædagogiske og læringsmæssige hensyn, dette kan være nødvendigt, da vi har elever med meget forskellige diagnoser, som kræver særlige hensyn.