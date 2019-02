Specialskole protesterer mod sammenlægning

I sit høringssvar argumenterer bestyrelsen for specialskolen Karen Blixen Skolen imod, at skolen skal lægges sammen med Bakkeskolen.

Det mener man i Karen Blixen Skolens bestyrelse, der har afleveret sit høringssvar i forbindelse med byrådets beslutning fra budgetforliget for 2019 og frem besluttede at arbejde hen mod en sammenlægning af de to skoler, som allerede i dag rent fysisk ligger på samme matrikel. De to skoler fungerer dog som to selvstændige skoler med hver sin ledelse og bestyrelse.

Kolding: Det er en fordel for eleverne på specialskolen Karen Blixen Skolen, hvis skolen også fremover er en selvstændig skole med egen ledelse og bestyrelse i stedet for at blive lagt sammen med Bakkeskolen, der er en almindelig folkeskole.

Stemme sikres

I sit høringssvar skriver bestyrelsen for Karen Blixen Skolen, hvis elever blandt andet har indlæringsvanskeligheder og for en dels vedkommende også forskellige sociale udfordringer, blandt andet, at skolen lettere kan få sine budskaber igennem ved at blive bevaret som en selvstændig skole.

- Ved at bevare Karen Blixen Skolen som en selvstændig skole, sikrer vi vores "stemme", som skolebestyrelse til forvaltningen, ledelsen og skolen, står det blandt andet i høringssvaret og senere henvises der til, at skolens elever har brug for en særlig vejledning om uddannelse:

- Ved at bevare Karen Blixen Skolen som en selvstændig skole, sikres vores børns fremtidsmuligheder ifht. uddannelse, hvilket også vil have betydning for den støtte de kan få brug for af kommunen som voksne.