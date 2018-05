Specialelever finder liv uden for klasselokalet

Det bliver ikke en helt almindelig skoledag, når elever fra ni specialskoler i Kolding tropper op på deres skole onsdag 16. maj.

Den dag inviterer Kolding Naturskole og specialskolerne for fjerde gang til "Mylder på Matriklen".

- For mange af eleverne er det jo bare en skole og en græsplæne, men vi vil gerne vise eleverne, at også her er der en mangfoldighed af planter og smådyr, siger Hanne Sofie Schmidt, naturvejleder ved Kolding Naturskole, i en pressemeddelelse.

Foruden eleverne skal forældre og lærere være med til at finde alverdens dyr på skolernes matrikel. Senere skal eleverne arbejde videre med fundene i undervisningen.

- De her elever får rigtig meget ud af at lære, at det de står med i hånden er en ørentvist eller en mælkebøtte. De får en konkret viden om naturen, som de kan tage med sig videre. Det fungerer rigtig godt for dem, samtidig med at dagen styrker relationen mellem elever, skole og forældre, siger Hanne Sofie Schmidt. /exp