Sparepause i arbejdet med at forbedre Bønstrup Sø

Kolding: Nu bliver indsatsen for at kortlægge årsagerne til fosfor-forureningen i Bønstrup Sø sat på pause. Arbejdet står på, fordi der er et politisk ønske om at udvikle Bønstrup Sø til en badesø.

Årsagen er den aktuelle jagt på besparelser på Kolding Kommunes 2019-budget, som i øjeblikket ser ud til at skride voldsomt i forhold til det, politikerne regnede, da de lagde det for et år siden. Dengang kalkulerede de med et kasseforbrug på 10 millioner kroner i år - og det tal er nu vokset til næsten 190 millioner kroner.

Det er politikerne i plan-, bolig- og miljøudvalget, der har besluttet at bidrage med 200.000 kroner ved at udskyde det videre arbejde med Bønstrup Sø til 2020.

Andre 475.000 kroner har de fundet ved at inddrage 344.000 ubrugte kroner, der ellers var sat af til en grøn pulje til bl.a. spiselige bede og ved at udskyde en badeplatform i Skærsø til 2020. Desuden er en elbil-ordning ophørt, og det bidrager med 51.000 kroner.

Enhedslisten og SF er ikke med på at skære alle midlerne væk til den grønne pulje.