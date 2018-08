Sparekrav rammer kulturlivet: Bibliotek i Kolding skal finde millioner

Kolding Kommune skal finde 100 millioner kroner på budgettet. Tirsdag var turen kommet til kulturområdet. Og her viser det sig, at langt de fleste sparekroner bliver fundet på Kolding Bibliotek.

Kolding: For kulturudvalget var opgaven klar inden tirsdagens møde: Find besparelser for to millioner kroner på budgettet for 2019 og tre millioner kroner årligt for de kommende år. Besparelserne er udvalgets bidrag til at finde de i alt 100 millioner kroner, som Kolding Kommune har brug for, hvis økonomien skal nå sammen.

Opgaven er løst i enighed for langt den største del af besparelsen. Og partierne er enige om at finde hovedparten af de mange penge på budgettet for Kolding Bibliotek. Det bliver beskåret med en million kroner næste år, og herefter vokser besparelsen til to millioner kroner årligt.

Dermed er det altså biblioteket, som kommer til at bidrage mest i kroner og øre for at opfylde spareplanens mål. Men kulturudvalgsformand Jesper Elkjær (R) understreger, at biblioteket i øjeblikket har et budget på plussiden af 35 millioner kroner.

- Biblioteket er gået under radaren i nogle år, hvor vi har fundet besparelser andre steder i vores budget. Bibliotekets rolle er under forandring i disse år, så der er under alle omstændigheder brug for, at vi gentænker, hvad det er for et bibliotek, vi skal have, siger Jesper Elkjær.

Han understreger, at der er tale om en rammebesparelse. Det er altså biblioteket selv, som skal komme med svaret på, hvor pengene skal spares på det årlige budget.

Bibliotekschef Pia Henriette Friis vil gerne kommentere besparelserne, men hun understreger, at det bliver først onsdag, når der ligger et officielt referat klar fra kulturudvalgets sparemøde.