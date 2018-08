Sparekrav koster penge til asfalt og vejskilte

Kolding: Nogle af færdselstavlerne på de mindre vigtige vejstrækninger i Kolding Kommune kommer til at se lidt mere slidte og beskidte ud.

Indsatsen for at få flere til at cykle bliver droslet en anelse ned.

Græsset og ukrudtet får lov til at vokse lidt længere, før det bliver slået.

Og så bliver der lappet lidt færre huller på kommunens veje og stier.

Det bliver nogle af følgerne af, at Koldings politikere skal finde næsten 100 millioner på de kommende års budgetter for at få kommunens pressede økonomi til at hænge nogenlunde sammen.

Som tidligere beskrevet har byrådets økonomudvalget allerede besluttet at finde pengene dels ved at hæve skatten med 0,5 procentpoint og dels ved at gennemføre servicebesparelser for de første 45 millioner kroner næste år efter en fordelingsnøgle, som er udstukket til de forskellige fagudvalg.

Og her slipper teknik- og klimaudvalget med at skulle finde besparelser for beskedne 1,5 millioner kroner i 2019, hvorefter besparelsen skal vokse til tre millioner kroner fra og med 2021.