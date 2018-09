I går tirsdag førstebehandlede Kolding Byråd budgetforslaget for 2019, og herefter fik forhandlingslederen, borgmester Jørn Pedersen, i gang med at forhandle med gruppeformændene for byrådets partier om at få det endelige budget skruet sammen. Det blev de allerede enige om onsdag. Foto:Yilmaz Polat

Hele byrådet har indgået budgetaftale. Nu er store besparelser og skattestigning i vente. Et superansvarligt budget uden plads til politiske udmeldinger og indfrielse af valgløfter, siger borgmesteren.

Kolding: Kun godt et døgn efter at Kolding Byråd indledte de afsluttende politiske forhandlinger om det endelige 2019-budget, har et enigt byråd indgået en budgetaftale, som medfører store besparelser og skattestigninger i Kolding Kommune de kommende fire år. - Det glæder mig, at alle byrådets partier virkelig har taget ansvaret på sig, så vi kan få styr på de økonomiske udfordringer. - Budgetaftalen indeholder ikke alle mulige politiske signaler og indfrielser af valgløfter. Nu skal vi have ro på, og vi står med et superansvarligt budget, lyder vurderingen fra borgmester Jørn Pedersen (V).

Budget 2019 Budgetforliget betyder, at det underskud på cirka 100 millioner kroner, der var udsigt til i hvert af de kommende fire år, nu er begrænset til underskud på 30,4 mio. kr. i 2019 og 22,4 mio. kr. i 2020.I 2021 og 2022 er der nu udsigt til overskud på 19,9 og 34,3 mio. kr.



Der skal ske besparelser på serviceudgifterne for 45 mio. kr. næste år stigende til 96 mio. kr. fra 2021.



Millionerne er især fundet ved, at der skal arbejdes anderledes/mere effektivt/mindre sygefravær på social-, sundheds- og ældreområdet, flere lukkeuger i sfo'er og daginstitutioner, ved at ændre på specialskolernes tilbud, beskære tilskud til fritidslivet og biblioteket samt spredte personalereduktioner i forvaltningerne.



Desuden stiger skatten med 0,5 procentpoint.



Anlægsbudgettet er på 425 mio.kr., hvoraf 225 mio. kr. er lånefinansieret til Marina City. Derudover penge til bl.a. ny daginstitution på Lykkegårdsvej, skoleudbygninger, boliger og infrastruktur.

Udviklingspulje Budgetforliget rokker stort set ikke ved det budgetforslag, som var udgangspunktet for de endelige forhandlinger. Det betyder, at der næste år skal ske besparelser på kommunens serviceudgifter på 45 millioner kroner, som vokser til 96 millioner kroner fra og med 2021. En skatteforhøjelse på 0,5 procent skal indbringe ekstra 63 årlige millioner kroner, anlægsudgifterne skæres med med omkring 10 millioner kroner årligt - og så har politikerne afsat en pulje til Koldings udvikling på 20 millioner kroner i 2019 og otte millioner kroner i hvert af årene 2020-2022. Tilsammen vender budgetaftalen et truende underskud i 2019 på næsten 100 millioner kroner til blot 30 millioner kroner. Fra 2021 vil der igen være et lille overskud på budgettet på små 20 millioner kroner, som det ser ud lige nu. Forud for budgetlægningen stod Kolding Kommune med ansigtet rettet mod årlige underskud på over 100 millioner kroner i hvert af de næste fire år med risiko for at blive sat under administration af Indenrigsministeriet.