Spændingen stiger før stor jubilæumskoncert

Kolding: Søndag 6. maj kan man komme til koncert i Sydbank Arena og opleve 400 musikskoleelever og nuværende og tidligere MGK elever på scenen. De optræder sammen med den norske trompetist Ole Edvard Antonsen. Anledningen er fejringen af 50 året for oprettelsen af musikskolen. Koncerten begynder klokken 15.

Musikskolens elever og lærere har været i gang med øvningen siden december, så nu er alle ved at være godt spændte på selve koncerten, som skolen i en pressemeddelelse kalder "et sandt festfyrværkeri i en gennemkomponeret koncert med bands, symfoniorkester, bigband, kor, folkemusikensemble, harmoniorkester, elektronisk musik, brassensemble, renaissanceorkester, guitarorkester, saxofonorkester, marimbaorkester og mere end det, der spiller musik i alle genrer. Rytmisk, klassisk, folkemusik, elektronmusik med mere - et sandt musisk overflødighedshorn med elever fra 7 - 22 år i fejende flot sammenspil med en sand verdensstjerne - den norske trompetist Ole Edvard Antonsen. Han spiller hele otte forskellige numre lige fra Haydns trompetkoncert, Napoli, Malaguena, 2 Big Band numre (A Child is Born og Groove Merchant) samt ikke mindst tre af hans egne numre SVALBARD, VIDDA, AJA. Det er helt ekstraordinært at solisten spiller så mange numre på samme koncert-men det gør Ole Edvard Antonsen altså sammen med Kolding musikskoles dygtige elever."