Kolding: Fantastiske gutter med stort engagement.

Sådan beskriver Michael Overbeck de fire syriske flygtninge, der siden starten af 2017 har været ansat i betonelementvirksomheden Spæncom.

- Man må virkelig sige, at de her gutter har blod på tanden. De møder ind på arbejde klokken 7, og så er de bare klar til at gå i gang. Har de ikke noget at lave, begynder de at feje eller noget i den stil. De vil gerne bevise noget ekstra, og at de passer ind på det danske arbejdsmarked. De er stabile, og det har vi brug for i en hård branche som betonelementbranchen, siger Michael Overbeck, der er produktionsleder på Spæncom.

Spæncom er en af de virksomheder, der har taget imod flygtninge og været med til at sørge for, at der i løbet af 2017 kom knap dobbelt så mange flygtninge i selvforsørgelse sammenlignet med 2016.

De fire syrere blev ansat hos betonelementvirksomheden, efter Jobcenter Kolding havde kontaktet Spæncom og fortalt, at de havde nogle potentielle medarbejdere. Spæncom havde indtil da ikke haft nogle flygtninge ansat, men det blev besluttet, at det skulle forsøges.

- Det blev besluttet fra højere sted, at vi skulle prøve det. Vi så det som en måde at hjælpe lidt til på og få flere mennesker ud på arbejdsmarkedet, og vi valgte at give de her fire en chance, fortæller Michael Overbeck, der understreger, at det ikke var et bevidst fravalg, at man ikke havde ansat nogle flygtninge før starten af 2017.