Sozdil lærte at cykle på kun to timer

Sozil Koulin (til højre) var morgenen inde anden lektion i cykelkurset ude at købe en cykel. Nu skal hun lære sin lillesøster at cykle.Foto: Søren Gylling

Hver lørdag i april er grusbanen ved Kolding Stadtion i to timer inddraget til cykelkursus. Kurset er for indvandrerkvinder, og de første har allerede lært at cykle.

Kolding: Sozdil Koulin drøner hen over grusbanen ved Kolding Stadion på sin splinternye cykel. Det er ikke til at se, at hun kun har kunnet cykle i mindre end en uge, og at cyklen blot er få timer gammel. Sidste lørdag satte Sozdil Koulin sig for første gang på en cykel, da hun mødte op til første lektion i jobcentrets cykelkursus for indvandrerkvinder. Kurserne er arrangeret i samarbejde med DGI, og arbejdsmarkedsudvalget afsatte i december 115.000 kroner til projektet. - Jeg meldte mig til kurset, fordi jeg har lang vej til mit arbejde, og det vil være nemmere at tage cyklen i stedet for bussen. Jeg vil også gerne kunne cykle sammen med mine venner, siger Sozdil Koulin, der har både sin mor og lillesøster med til kursus. - Det ville være meget nemmere, hvis jeg kunne cykle ud og handle i stedet for at gå, siger Laila Barkou, Sozdil Koulins mor. Mens Sozdil Koulin denne lørdag sætter sig selvsikkert op på cyklen, var billedet et andet i sidste uge. - Hun væltede mange gange i sidste uge, men hun blev ved og var ikke bange for at sætte sig op. Hun kom hurtigt op på hesten igen. Vi fik en kæmpe omfavnelse, da hun havde lært at cykle, fordi hun var så glad, siger Susanne Dahl, der er frivillig ved cykelkurserne og hende, der lærte Sozdil Koulin at cykle.

Kursets indhold Kurset består af tre moduler: Modul 1: Målet er at lære at holde balancen på cyklen.



Modul 2: Målet er at lære at håndtere cyklen. For eksempel hvordan sætter man hænderne, hvordan kommer man op, og hvornår man skal bremse.



Modul 3: Målet er at lære at orientere og opholde sig sikkert i trafikken.



Kvinderne er på cyklen hver lørdag i april fra klokken 10 til 12.