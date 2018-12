Sommerhusejere skal betale for vedligehold af kystsikring

Den gamle Christiansfeld Kommune har opført sig lidt som i det vilde vesten, mener næstformand i teknik- og klimaudvalget Hans Holmer (SF). Nu vil udvalget have retningslinjerne for vedligeholdelsen af 36 høfder på det rene.

- Den gamle Christiansfeld Kommune har ageret lidt som i det vilde vesten. Det er det, vi skal have ryddet op i nu. Der er nok nogle, der har lovet nogen noget, som aldrig er blevet godkendt, forklarer næstformand i teknik- og klimaudvalget Hans Holmer (SF) om baggrunden for udvalgets afgørelse.

Afgørelsen er netop truffet af politikerne i Kolding Byråds teknik- og klimaudvalg, selvom sommerhusejerne hidtil har levet i den overbevisning, at høfde-vedligeholdelsen var et ansvar og en økonomisk forpligtelse, som lå hos den daværende Christiansfeld Kommune - og derfor nu Kolding Kommune.

Hejlsminde: Nu skal de godt 530 sommerhusejere i grundejerforeningerne Mindegården og Teglgården i Hejlsminde til at betale for vedligeholdelsen af hovedparten af de 36 høfder, der i 2006 blev anlagt ud for Hejlsminde Strand som kystsikring.

Christiansfeld Kommune henvendte sig i 2002 til Sønderjyllands Amt for at få rejst en kystsikringssag i Hejlsminde. Efter forhandlinger med Kystdirektoratet, amtet og grundejerforeningerne blev projektet skrinlagt på ubestemt tid.Senere tog grundejerforeningen Mindegården initiativ til at genstarte projektet, som blev gennemført i 2006. Under hele forløbet var der korrespondance mellem Christiansfeld Kommune, Kystdirektoratet og Sønderjyllands Amt. Den generelle holdning var tilsyneladende først, at projektet skulle betales af grundejerne. Det fremgår dog også, at projektet kunne beskytte landevejen, som tilhørte amtet.

Formændene for de to grundejerforeninger ved Teglgården og Mindegården vil nu drøfte udviklingen i sagen om høfderne i deres respektive bestyrelser. Foto: Søren Gylling

For eksempel har Kystdirektoratet på et tidspunkt før kommunesammenlægningen bekræftet, at Christiansfeld Kommune har forpligtet sig til at foretage vedligeholdelsen af høfderne - men ikke direkte, at kommunen også vil betale for det. Sådan en økonomisk forpligtelse skulle i givet fald også have være godkendt politisk, og det er ikke sket.

Sagen er, at det ifølge loven som udgangspunkt påhviler ejerne af de private ejendomme, som høfderne ligger ud for, at vedligeholde dem, omend de dokumenter og referater, der findes i Hejlsminde-sagen, skaber tvivl om, hvad der egentlig er blevet aftalt.

Høfderne ud for kysten ved Hejlsminde Strand begynder så småt at trænge til at blive vedligeholdt. Nu har Koldings politikere besluttet, at grundejerforeningerne i området skal betale deres del af regningen. Foto: Søren Gylling

Ikke tilfredse

Spørgsmålet om vedligehold af høfderne er først opstået i april i år, da grundejerforeningen Mindegården henvendte sig til Kolding Kommune. Hidtil er høfderne ikke blevet holdt ved lige - men nu begynder nogle få af dem at trænge.

- Men vi kan ikke hjælpe her og sige nej andre steder. Det er vigtigt, at vi ikke ryger ud i noget præcedens, og som hovedregel er det sådan, at det vil være ulovlig støtte til private, hvis kommunen påtager sig at vedligeholde høfderne ud for de private ejendomme, siger Hans Holmer.

Helt afvist bliver alle sommerhus-ejerne langs kyststrækningen i Hejlsminde dog ikke.

Kolding Kommune påtager sig nemlig at vedligeholde både de fire høfder, som ligger ud for kommunens egen ejendom, samt de 16, som ligger ud for sommerhusejere, der ikke er medlem af en af de to grundejerforeninger. Den beslutning skyldes, at det i sagens papirer ser ud som om, at Christiansfeld direkte har lovet disse foreningsløse grundejere, at de ikke ville blive pålagt betaling.

Repræsentanter for de to grundejerforeninger har ikke umiddelbart mange kommentarer til afgørelsen.

- Jeg kan kun sige, at det er vi nødt til at tage op i bestyrelsen, for det kan vi ikke være tilfredse med, siger formanden for grundejerforeningen Mindegården, Niels Skou.

Niels Peter Haugaard fra grundejerforeningen Teglgården vil også først drøfte afgørelsen med sin bestyrelse.

- Men umiddelbart er vi selvfølgelig ikke begejstrede, siger han.