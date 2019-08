I fredags blev et omdiskuteret digeprojekt langs kysten ved Binderup og Grønninghoved lagt i graven af Kolding Kommune. Det markerede umiddelbart afslutningen på en debat, der har strukket sig over flere år i sommerhusområdet langs stranden, men spørger man hos fortalere og modstandere, er det langt fra sikkert, at de sidste linjer i historien om stormflodsdiget er skrevet endnu.