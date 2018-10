Sommerhusejere dybt skeptiske overfor dige til millioner

Sig nej, lyder opfordringen fra en protestgruppe til grundejerne ved Binderup, Bjert og Grønninghoved strande. De mener, at et dige på over to kilometer er at skyde gråspurve med kanoner.

Kolding: En stor gruppe sommerhusejere er gået til kamp mod aktuelle planer om at bygge et over to kilometer langt dige til 17-18 millioner kroner langs kysten ved Binderup Strand, Bjert Strand og Grønninghoved Strand. Formålet med diget er at beskytte 536 fritidshuse i området mod oversvømmelse og sikre husenes værdi.

Men sådan et dige er helt unødvendigt og penge lige ud ad vinduet for hovedparten af sommerhusejerne, som skal betale det selv. Og det vil også være ødelæggende for den smukke natur, mener aktionsgruppen.

Derfor har de netop omdelt en skrivelse til omkring 500 grundejere i området. Her opfordres de til at melde tilbage med et foreløbigt "nej" til diget.

"For det er på forhånd tilkendegivet, at en realisering af projektet ikke bliver aktuel, hvis et flertal af dem, som skal betale gildet, går imod", står der i skrivelsen, som er underskrevet af 38 grundejere på bl.a. Kystvej, Søren Krogs Vej og Gl. Strandvej.

De 38 henviser i deres opråb til, at kommunen i følge kystbeskyttelsesloven kan pålægge de grundejere, der opnår beskyttelse eller anden fordel ved et dige, selv at betale for det.